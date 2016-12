¿Cómo saber si te han bloqueado en 'WhatsApp'?

Necesitas bloquear a ese amiguete o familiar que no deja de mandarte mensajes en cadena y spam sobre su negocio, pero te da miedo que se de cuenta... ¿Qué hay que hacer para saber si alguien nos ha bloqueado en WhatsApp?

Hay cientos de motivos por los que bloqueamos a personas, pero todas con el fin de evitar que contacten con nosotros vía WhatsApp. El proceso que ofrece la App es sencillo, basta con buscar el contacto de la persona a la que queremos bloquear y pulsar sobre él o la conversación (verás toda la información del mismo) . Después pincha sobre el despegable de la parte superior y donde pone 'más' verás la opción 'bloquear'.

Una vez lo hagas no volverás a recibir un mensaje de esta persona. Si por error hemos bloqueado a alguien o simplemente decidimos volver a tener comunicación con esa persona, debemos hacer lo mismo pero esta vez seleccionar la opción 'desbloquear'. Lo único es que nunca recibirás los mensajes o llamadas que te envió mientras estuvo bloqueado. Debes tener en cuenta que la conversación y el contacto seguirá en tu lista de contactos a no ser que borres ambas cosas de la App y de tu agenda.

Tranquilo, si bloqueas a alguien WhatsApp no avisa al contacto, pero si conoces un poco la aplicación puedes darte cuenta de que te han bloqueado. ¿Cómo?

No consta la última hora de conexión . Esta pista es la menos fiable, ya que hay personas que tienen deshabilitada esta función para evitar que sus contactos sepan si está en línea o no.

. Esta pista es la menos fiable, ya que hay personas que tienen deshabilitada esta función para evitar que sus contactos sepan si está en línea o no. El famoso 'doble check' luce por su ausencia: no solo el check no aparece en azul (indica que el mensaje ha sido recibido y leído) sino que solo aparece un check indicando que el mensaje no ha sido recibido. Cierto es que existe una opción para que nuestro remitente no sepa si hemos leído los mensajes (el doble ckeck no se vuelve azul) pero una vez recibido el check es doble. Si nos han bloqueado el check no será doble.

no solo el check no aparece en azul (indica que el mensaje ha sido recibido y leído) sino que solo aparece un check indicando que el mensaje no ha sido recibido. Cierto es que existe una opción para que nuestro remitente no sepa si hemos leído los mensajes (el doble ckeck no se vuelve azul) pero una vez recibido el check es doble. Si nos han bloqueado el check no será doble. No hay foto de perfil ni estado : quizá es uno de las pistas más evidentes, si no aparecen ninguno de los dos casos. Aunque también puede ser que el contacto en concreto no tenga puesta ninguna fotografía o imagen personalizada en su perfil y tampoco texto en su estado.

: quizá es uno de las pistas más evidentes, si no aparecen ninguno de los dos casos. Aunque también puede ser que el contacto en concreto no tenga puesta ninguna fotografía o imagen personalizada en su perfil y tampoco texto en su estado. Invitación a grupo: intenta invitar al contacto que crees que te ha bloqueado a un grupo, si te da error... ¡Definitivamente, estás bloqueado!

Si lo que quieres es dejar de recibir alertas o notificaciones cuando un contacto te escribe (y así evitar que vea que le has bloqueado) también existen algunas opciones. Puedes silenciar los grupos en los que este presente y también silenciar vuestro chat. Configura la App para que no descargue automáticamente las imágenes o vídeos, y así evita que te llegue cualquier contenido de su parte. Además, puedes quitar la opción del doble check azul, así no sabrá (ni él ni nadie) si has leído o no el mensaje.