Hacer 'pantallazos' de SnapChat sin que nadie se entere

¿Se puede evitar que un usuario sepa que hemos hecho una captura de pantalla de su cuenta de SnapChat?

Una de las ventajas de Snapchat es que su contenido caduca y desaparece. A no ser que hagamos una captura de pantalla del mismo, caso en el que la App avisa al propietario. Esto no evita que los más 'stalkers' (personas que navegan por las redes sociales de otros) o cotillas lo hagan, pero al menos si nos pone en alerta. Los usuarios han valorado precisamente esto de Snapchat, hasta el punto que Instagram también ha apostado por el contenido que desaparece.

Teniendo en cuenta que la App ha sido la red social con más crecimiento del año, no está de más controlar que pasa con nuestro contenido efímero. Pero ya sabes lo que dicen: 'hecha la ley hecha la trampa'.

De hecho ya circula por diferentes webs como conseguir hacer capturas de ese contenido sin que el emisor del mismo se entere. Lo peor de todo es que el método es de lo más sencillo y rudimentario. Básicamente es hacer la captura cuando la App esta inoperativa por estar el móvil en 'modo avión'. Podemos hacer algo parecido para evitar que un contacto de WhatsApp sepa que hemos leído sus mensajes o estamos en línea.

Abre Snapchat y pulsa sobre el icono de la foto, pero no sobre el nombre, para descargar la foto

Pon el dispositivo en “modo avión”

Abre el Snap descargado de la fotografía

Haz la captura

Cierra la aplicación móvil

Desactiva el modo avión

Listo, ya habrás hecho la captura sin levantar ninguna alerta.

Para aquellos que os preguntéis si con Instagram podemos hacer lo mismo... En principio no tenéis porque preocuparos. Según la red social, Instagram solo avisará del 'pantallazo' cuando se haga una captura de una imagen que se haya enviado a un usuario mediante 'Stories' y en un mensaje directo. Por tanto solo hay tendréis que poner el móvil en modo avión en este caso. Si hacéis capturas en otro tipo de contenido que no sea de carácter privado la 'App' no dará el chivatazo.