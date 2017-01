Averigua a qué webs estás suscrito y elimina tus datos en pocos clics

¿También tienes el correo saturado por haberte suscrito a cientos de webs y servicios que no utilizas? ¿Cuánto tardarías en darte de baja de todos ellos? La web 'deseat.me' nos da la solución.

En unos pocos clics podemos darnos de baja en los servicios suscritos durante años, así como eliminar la información que tienen ciertas bases de datos sobre nosotros.

No eres el único, es habitual que durante una navegación para hacer uso de alguna herramienta, servicio, compra o conseguir alguna promoción o regalo demos información sobre nosotros. El nombre, apellidos, e-mail o teléfono, son los datos más habituales que rellenamos en los formularios que encontramos en la red.

Sin embargo, tras nuestro registro y la necesidad de suscribirnos a cierto servicio pocas veces volvemos hacer uso del mismo, quedando en el olvido por el fin de los tiempos. Además de ser muy poco operativo ir web a web, app a app o servicio a servicio dándonos de baja, sería casi una hazaña conseguir darnos de baja de absolutamente todo. Ante esta necesidad, desarrolladores suecos ha creado una herramienta que' permite 'comprobar en qué servicios estás dado de alta y, si lo deseas, darte de baja'.

En realidad lo que hace Deseat.me, es rastrear los correos electrónicos en los que haya algún tipo de confirmación de suscripción.

De esta forma elabora una lista con los servicios que tienes suscritos a tu cuenta de correo. El único pero... Si quieres limpiar una cuenta que no sea Gmail, no habrá manera dado que de momento la web solo funciona con las cuentas de correo de Google.

Una vez entras la web, pide acceder a tu gmail e introducir la contraseña, el siguiente paso es dar permiso a que la web 'husmee' en tus correos, identidad gmail... Ahora bien, si revisamos las condiciones y política de privacidad veremos que 'no se guarda ninguna información ni contraseña y que no se recibirá ninguna información de carácter comercial'.

Una vez aceptamos veremos como aparece una lista de apps, herramientas y servicios a los que estamos suscritos, y es el momento de tomar decisiones. El site nos da la oportunidad de hacer listas: una de 'conservar' y otra de borrar. Una vez tengamos las apps o servicios que queremos dar de baja basta con dar a 'delete/ borrar' y la web nos dirige a la web originaria para efectuar la baja. Esto supone un problema, ya que seguramente no recordamos la contraseña y tardaremos en algo más de lo esperado en conseguir nuestro objetivo.

No obstante, la web es una buena herramienta para localizar qué servicios tiene nuestros datos en la red. Además, si ves en la lista que algunos enlaces salen sombreados es que el servicio ya no existe, te asombrará ver cuantos de ellos ya no están operativos.

