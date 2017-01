iPhone sopla 10 velas

Una década del iPhone o la historia de cómo cambiar la evolución de un nuevo mercado y el sector tecnológico.

El 9 de enero de 2007 - hace 10 años-, se presentó al mundo el primer iPhone. Steve Jobs presentaba en un escenario sobrio, adornado solo por el logo de Apple, el primer teléfono inteligente. Todo cambió a partir de entoces. Steve Jobs contaba poco a poco cómo surgió la idea y cómo se usa un smartphone ante un público expectante. Algunos grababan la charla con videocámaras. Un móvil con email e Internet y, además, fácil de usar. Prometía que este nuevo aparato iba a cambiar totalmente nuestras vidas.

El iPhone no surgió de la nada. Su antecesor más lejanos eran las PDA's, que hoy nos aprecen aparatos realmente incómodos y complicados de utilizar, pero era la primera vez que el usuario podía tener en la mano un dispositivo tecnológico con cierta memoria. Por otro lado, ya existían las móviles y estaban ya muy extendidos por la sociedad. Eso sí, solo servían para llamar y para recibir y enviar SMS, algunos, incluso, multimedia. Había móviles inteligentes (las BlackBerry, por ejemplo) pero complicadas de utilizar, pesadas y no eran táctiles. Su ratón era realmente complicado de manejar.

En 2001, Jobs presentó el primer iPod. Un aparatito que, según su propio creador, iba a cambiar la forma de escuchar y consumir música. No se equivocó y puso patas arriba la todopoderosa y cerrada industria musical. Nada volvió a ser cómo antes, siendo así un invento que transformó totalmente la distribución, consumo y acceso a la música. Por primera vez, no necesitabas comprarte todo el disco completo de un artista o grupo musical. Solo comprabas las canciones que te gustaban y las llevabas en tu bolsillo donde quisieras. Pero, además, podías escuchar la radio, monitorizar tu ejercicio físico, etc.

El nuevo iPhone era una especie de iPod que combinaba las funciones de música y descarga, con las de un teléfono móvil. Pero también podías navegar por Internet.

La incredulidadfue mayúscula. ¿Para qué se necesitaba estar siempre conectado? ¿No es una pantalla demasiado frágil? El tiempo ha demostrado que Jobs fue un auténtico visionario. No solo ha facilitado el acceso a la información digital a millones de personas, sino que ha sido uno de los pilares fundamentales para la transformación digital.

Steve Jobs quería un móvil inteligente y fácil de usar para todo el mundo. Y lo consigió.

10 años después, 1.000 millones de iphones se vendieron solo en 2016. El 50% del tráfico porcede de dispositivos móviles, iOS tiene 2 millones de aplicaciones y 2.900 millones de personas en todo el mundo tienen un smartphone.

Sin el entrañable iPhone, ese primer iPhone de tan solo 3 pulgadas y media ("es grande" decía su creador) nada de esto hubiera sido posible.

Foto: Presentación del primer iPhone el 9 de enero de 2007 en San Francisco / AFP

Infografía: statista.es