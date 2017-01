¿Nuevo iPhone 8 o iPhone X?

¿Cómos erá el nuevo iPhone? Si Apple decide seguir con su nomenclatura habitual, el nuevo iPhone debería llamarse iPhone 8. Pero, coincidiendo con su décimo aniversario, hay rumores de que se llamará iPhone X, para conmemorar la década que llevan los teléfonos móviles en nuestras manos.

Se llame como se llame, el nuevo iPhone se presentarán, posiblemente, cargado de novedades con el fin de celebrar su décimo cumpleaños como es devido. Pese a que todo son rumores y la compañía californiana no ha confirmado ni desmentido nada, todo parece indicar que habrá tres iPhones nuevos, dos de ellos derivarán del iPhone 7S y del iPhone 7S Plus. El tercero será el buque insignia de Apple y el que conmemore ese décimo aniversario: el iPhone 8 (o cómo se denomine). Aún no se sabe a ciencia cierta si Apple mantendrá la numeración para denomincar a los diferentes modelos del iPhone o se cambiará por iPhone X u otro tipo de nombres como The iPhone o iPhone Pro.

Este nuevo iPhone saldrá a la luz en septiembre de 2017. Además de su nombre, todo parece que traerá novedades tencológicos incorporando diodos de luz orgánicos, pantalla curva OLED y la eliminación del botón central, sustituyéndolo por sensores digitales en la pantalla. Los sensores de láser permitirán que el móvil pueda realizar reconocimientos de ojo y gestuales. Respecto al tamaño, parece ser que el nuevo iPhone 8 tendrá 5,8 pulgadas, aunque hay analistas que consideran que será más pequeño, cercano a las 5,1 o 5,2 pulgadas. El precio podría rondar los 700 €, como es habitual en los nuevos modelos de iPhone.

Apple nos mantendrá en vilo hasta la presentación de su nuevo modelo, para desesperación de los fans de Apple.