El primer Jaguar eléctrico llegará en 2018

En Jaguar se aman las bellas mecánicas de muchos cilindros y elevados cubicajes, al igual que los seductores sonidos de un potente motor térmico. Pero los tiempos, las necesidades ambientales marcan prioridades. A medio camino entre una berlina y un SUV el prototipo (ahora gusta mucho emplear el termino concept) I-Pace nos avanza el primer Jaguar cien por cien eléctrico que rodará en el asfalto en 2018.

Menos de 19 centímetros de largo y 10 centímetros menos de alto que el F-Pace del que toma muchos rasgos, el I-Pace es un SUV totalmente eléctrico con pocos rivales pues ni el Audi Q5, ni el BMW X3 o el Mercedes GLC nos ofrecerán versiones totalmente eléctricas antes de finales de la década o principios de la próxima (hablamos de 2019 o 2020). En cuanto al Tesla Model X que es hoy por hoy el único SUV cien por cien eléctrico , juega en otro patio pues se trata de un coche con más de 5 metros de largo.

Estéticamente tenemos unas líneas muy de coupé, con un techo en caída en la parte posterior, un habitáculo muy avanzado y las ruedas en los extremos (los voladizos son mínimos).

Bajo el suelo de la plataforma inédita (no la comparte con ningún otro modelo de la marca) va la batería de ion-litio de 90 kWh que ofrecerá según Jaguar y de acuerdo con el ciclo de homologación americano EPA, una autonomía de 350 kilómetros, más realista que los 500 kilómetros anunciados por el ciclo de conducción europea NEDC. Esta situación de la batería permite contar con un gran maletero de más de 500 litros.

En cada uno de los trenes rodantes lleva un motor eléctrico. Estos propulsores son muy compactos (234 mm de diámetro y 500 mm de largo) generando cada uno de ellos 200 CV de potencia y 350 Nm de par. Estos motores están desarrollados por la propia Jaguar y son fruto de su experiencia en el el campeonato de Fórmula E. En esta “Fórmula 1 eléctrica” las baterías son iguales para todos los equipos pero en cambio estos pueden desarrollar sus propios motores y trasmisiones. Ayer y hoy la competición es un formidable banco de pruebas y si no recordemos que precisamente Jaguar desarrolló los frenos de disco en sus Jaguar D de Le Mans a finales de los años 50 del pasado siglo.

Las cifras son muy prometedoras. Hablamos de una potencia total de nada menos que 400 CV y un par de 700 Nm (cifra esta última idéntica a la del par del F-Pace con motor V6 tubodiésel de 300 CV) que le permiten pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 4 segundos, prestación propia de un superdeportivo: como referencias el Jaguar F-Type SVR Coupé lo hace en 3,7 segundos y el F-Type Coupé 3.0 V6 S/C 380 CV ya emplea 5,5 segundos.

En cuanto al tiempo de recarga será de tan solo 90 minutos en un sistema de recarga rápida de 50 kW en corriente continua o estándar Combined Charging System (CCS) para una carga de 80% (del 100% en dos horas).

El usuario del I-Pace comercializado en 2018 podrá realizar la recarga de forma más rápida gracias a la red de 400 puntos de recarga ultrarrápida (al estilo de los supercharger de Tesla), que nos han prometido implantar BMW, Mercedes, Ford y Volkswagen para favorecer la movilidad eléctrica en los viajes por las carreteras europeas.

Los responsables de la marca, con Wolfgang Ziebart a la cabeza, no han querido electrificar un modelo ya existente sino que han preferido partir de una hoja en blanco que es el I-PACE. Y como no han querido tampoco hacer el paso intermedio de un modelo híbrido recargable gasolina –eléctrico, este I-Pace es un puro eléctrico. En cualquier caso de aquí a 2020 la mitad de la gama de Jaguar-Land Rover será de bajas o cero emisiones y esto es importante en una marca que como decíamos inicialmente, ama los grandes motores y las elevadas cilindradas.