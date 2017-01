Qué hacer para que no aparezca tus mensajes leídos en WhatsApp

Sí. Hay forma de que nadie se entere que has leído el mensaje. Puff, respira, así tienes más tiempo para contestar. En ocasiones, las conversaciones de WhatsApp pueden ser realmente tensas y el doble check azul puede ser un arma de doble filo capaz de generar problemas y confusiones.

Pero hay solución. Eso sí, como ocurre en la información de la última hora de conexión, si lo desactivamos tampoco podremos consultar si nuestros contactos han leído los mensajes. No obstante, siempre se puede desactivar de forma temporal cuando, por ejemplo, esperas un mensajes del jefe. Tener ese tiempo extra para pensar o consultar tu respuesta es muy recomendable.

Como primera opción, puedes leer el mensajes desde la notificación que te habrá lanzado tu móvil, sea Android o iOS. Si lo lees en la notificación, no se sabrá si lo has leído, aunque si el mensaje tiene cierta extensión, solo podrías leer las primeras líneas. Para poder ver el mensaje completo, hay que seleccionar la opción 'Siempre mostrar ventana emergente' en los ajustes de notificaciones dentro de la app de WhatsApp. En el caso de Android se denomina 'notificaciones' y en el caso de Apple se emplea el término 'alerta'.

Otra opción es poner el teléfono en modo avión. En esta forma, se pueden leer los mensajes y saldrán como no leídos. Es una buena alternativa pero, no obstante, hay que recordar que en este modo no te llegarán tampoco las llamadas así que hay que emplearlo de forma cuidadosa. En el momento en que desactivas el modo avión, las notificiaciones de lectura saldrán disparadas.

Y si lo que deseas es desactivar el check azul por completo, en los ajustes de cuenta, puedes desactivar las confirmaciones de lectura por compleo. Eso sí, ten encuenta que tampoco podrás leer las de los demás.

