Se puede clonar una huella dactilar desde un 'selfie'

Cuidado con lucir las manos en los selfies, ya que podrían ocasionarte problemas de seguridad.

No es que hacerse autofotos haciendo el símbolo de la victoria sea peligroso por si solo, sino que la tecnología digital ya permite reproducir huellas dactilares. Si tus manos son la llave o el sistema de seguridad de gadgets, desbloquean tu móvil, son los sistemas de entrada o salida de tu empresa o una forma de identificación, este tipo de autofotos podría causarte problemas. Piénsalo, si nos sustraen una contraseña podemos cambiarla, pero nuestras huellas dactilares no.

En el Instituto Nacional de Informática de Japón han desarrollado un 'método que permite copiar las huellas dactilares de fotografías hasta a tres metros de distancia por una cámara digital'.

La mayoría de las cámaras digitales, incluidas las de algunos smartphones, poseen la resolución suficiente como para poder copiar y reproducir sin problema una huella dactilar al detalle. Si además, subimos el 'selfie' a la red, el riesgo se duplica dado que no sabemos dónde irá a parar esa imagen. De hecho existen herramientas y Apps móviles que utilizan sistemas biométricos (tecnologías de reconocimiento facial, por voz o por huellas dactilares) para encontrar tus perfiles en redes sociales con solo una foto tuya.

¿Podemos evitar que clonen nuestras huellas?

Sí, basta con no hacernos fotos en que se nos vean las huellas. Pero si no nos podemos resistir (y no somos de llevar guantes) una alternativa sería utilizar un tipo de pintura especial transparente que no interfiere con la identificación pero evita que la copia. La pintura aún está en fase de pruebas.

También podemos mejorar los sistemas de identificación, ya hay tecnología de escáneres dactilares que llegan hasta 2000 puntos por pulgada, lo cual complica (y mucho) que una huella obtenida de una foto sea compatible con el sistema. Pero si aún así te parece poco, existen sistemas de 'autenticación multifactor' (combinan más de una forma de autenticación, como contraseñas y códigos) casi uinfraqueables.

Pero siendo sinceros, sacar una huella con la suficiente calidad como para poder clonarla dependerá de la resolución del dispositivo, la proximidad de la toma o la luz.